Peru levert Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot uit aan VS

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, zal vanuit Peru worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt haar familie in een verklaring.

Holloway verdween tijdens een schoolreisje op Aruba. Ze zou woensdag haar 36ste verjaardag hebben gevierd, meldt Fox News.

De Peruaanse regering heeft ermee ingestemd de Nederlandse staatsburger tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten ‘voor zijn vervolging in de Verenigde Staten wegens het vermeende plegen van de misdaden van afpersing en fraude, na de aangifte van Elizabeth Ann Holloway (Natalee’s moeder)’, zei de Peruaanse minister van Justitie Daniel Maurate Romero.

Het openbare ministerie in de VS beweert dat Van der Sloot begin 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar in contanten van de familie van Holloway aannam in ruil waarvoor hij hen naar Natalee’s lichaam zou leiden. Het lichaam van Holloway is nooit gevonden en er zijn geen aanklachten ingediend tegen Van der Sloot in de zaak. Een rechter verklaarde Holloway later dood.

Een verdrag uit 2001 tussen Peru en de VS staat toe dat een verdachte tijdelijk wordt uitgeleverd om in het andere land te worden berecht. Het vereist dat de gevangene wordt ‘teruggestuurd’ nadat de gerechtelijke procedure is afgerond. Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores Ramirez in 2010.

