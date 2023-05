Een op de drie Vlaamse kiezers vindt België geen democratie en Trump strooit live op CNN met leugens

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Een op de drie Vlaamse kiezers vindt België geen democratie

Goed een jaar voor de verkiezingen is het vertrouwen in de politiek helemaal zoek. Die ontgoocheling maakt zelfs autoritaire alternatieven aantrekkelijk, zeker bij de kiezers van Vlaams Belang. Lees meer

2. Trump rijgt leugens aan elkaar in live debat CNN

Donald Trump heeft woensdagavond (lokale tijd) in een live debat op CNN opnieuw de valse bewering herhaald dat de presidentsverkiezingen van 2020 van hem gestolen zouden zijn. De moderator van het gesprek noemde hij ‘een naar mens’ en schrijfster E. Jean Carroll, die hij wegens smaad en seksueel misbruik miljoenen dollars moet betalen, is volgens hem ‘gek’. Lees meer

3. VUB voert ‘grondig onderzoek’ naar academisch werk Van Hoof

Er komt een officieel onderzoek naar het wetenschappelijke werk van professor Elke Van Hoof aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Eind 2021 stapten alle zeven medewerkers van Van Hoof, vooral doctoraatsstudenten, er op. Ze dienden een klacht in wegens grensoverschrijdend gedrag en ­extreme werkdruk. In de nasleep daarvan bevestigt de VUB nu formeel dat die aantijgingen ook Van Hoofs ­wetenschappelijke integriteit in vraag stellen. Lees meer

4. Peru levert Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot uit aan VS

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, zal vanuit Peru worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Holloway verdween tijdens een schoolreisje op Aruba. Het openbare ministerie in de VS beweert dat Van der Sloot begin 2010 25.000 dollar aannam van de familie van Holloway, in ruil waarvoor hij hen naar Natalee’s lichaam zou leiden. Dat lichaam is nooit gevonden. Lees meer