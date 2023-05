Inter legt in twee minuten weg naar finale Champions League open

Inter en invaller Romelu Lukaku zijn op weg naar de finale van de Champions League. Ze waren volwassener en opportunistischer dan stadsgenoot AC Milan.

Inter lijkt de beste kaarten te hebben om als underdog Manchester City of Real Madrid te bekampen in de finale op zaterdag 10 juni in Istanbul. Inter toonde zich solider en speelde met meer maturiteit dan AC Milan. Het Italiaanse voetbal steunt graag op ervaren rotten en met, voor de vuist weg, Acerbi (35), Darmian (33), Mkhitaryan (34) en Dzeko (37) heeft ­Inter er daarvan wel enkele in de ploeg lopen. Achteraan zat het potdicht. Als de tegenstander Real Madrid wordt en de Madrilenen pakken het even afwachtend aan zoals in de beginfase tegen ­City op dinsdag, dan wordt het een stugge ­finale.

Modewoord

Intensiteit. Eén van de nieuwe modewoorden in het huidige voetbal. Vroeger heette het gewoon met een maximale inzet spelen. Nu is er een razend tempo bij gekomen. Wie daar een illustratie van wil zien, moet de Milanese derby herbekijken. Het ging vooral in de eerste helft tegen een helse snelheid op en neer. Op elke vierkante meter van het veld werden stevige duels uitgevochten. In de eerste helft leverde dat nog een leuk kijkstuk op. Na de rust bleef de intensiteit, maar ging de amusementswaarde naar beneden.

Dat de timide Charles De Ketelaere tijd nodig heeft om aan deze speelstijl te wennen, is begrijpelijk. Schoonheidsprijzen zijn mooi, maar voor dit soort matchen is veel meer nodig. De Ketelaere is hier niet klaar voor volgens zijn trainer Stefano Pioli.

Ook Romelu Lukaku stond niet aan de aftrap bij Inter, ondanks zijn drie goals en drie assists in de drie voorgaande wedstrijden. De Bosnische spits Edin Dzeko staafde de keuze van de coach met een uithaal na acht minuten: hij troefde eenvoudig AC Milan-aanvoerder Calabria af en volleyde half draaiend, steunend op één been de bal in de winkelhaak. Dit kon tellen. Al zo vroeg in de derby op voorsprong. Lukaku moest dan ook wachten tot de 70ste minuut om Dzeko te komen vervangen.

Dat Mkhitaryan twee minuten na een onwaarschijnlijke vrije doorgang voor 0–2 zorgde, legde de problemen van AC Milan open en bloot op tafel. De defensie maakt te veel fouten. Vijf minuten later ontsnapte de thuisploeg opnieuw. Calhanoglu knalde op de paal, de rebound van Mkhitaryan werd afgeblokt. Op het halfuur weer een Houdini-act voor AC ­Milan. Deze keer reikte de videoref de helpende hand. Kjaer tikte Lautaro Martinez met de hand aan en de Argentijn viel graag. Strafschop volgens de scheidsrechter, een duik volgens de VAR.

Hoe intens het er ook aan toeging, Milan mocht wel komen, maar kon in de eerste helft alleen op een hakje van Calabria in het zijnet bogen.

Saelemaekers en Origi

Saelemaekers mocht, bij de gratie van de blessure van sterspeler Leao, bij AC Milan wel meedoen. De 23-jarige gewezen Anderlecht-speler viel niet uit de toon in deze felle wedstrijd. Het verschil ­maken zat er evenwel niet in. Eén mooie individuele actie in de ­eerste helft strandde toen hij zich te pletter liep. Op het uur werd hij vervangen door Divock Origi. ­Onze landgenoot kreeg wat meer ruimte dan Saelemaekers op die linkerkant. Hij schudde wat individuele acties uit de sloffen, maar zonder doelpunt tot gevolg.

Dat was in de tweede helft toen AC Milan zich gevaarlijker toonde. Brahim Diaz en de ingevallen Messias jr. kwamen eindelijk tot schoten. Tonali raakte zelfs de paal. Toch kreeg Inter de beste kans. Toen Dzeko nog op het veld stond. Bastoni legde de Bosniër de 0–3 op de voet, maar die besloot op zijn landgenoot Maignan in het doel bij AC Milan.

Doelpunten: 8’ Dzeko 0–1, 11’ Mkhitaryan 0–2