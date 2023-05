Proeven van meer dan vijftig sporten op één locatie? Dat kan voortaan in Hasselt, waar ‘sportpretpark’ Sparkx de deuren opent. ‘Mensen kunnen hier een sport uitproberen, en hopelijk schrijven ze zich daarna in bij een club.’

Waarom één sport kiezen, als je ze allemaal kunt doen? In Hasselt opent volgende week Sparkx, dat zich laat omschrijven als een all you can eat-buffet van sporten, met dank aan moderne technologie.