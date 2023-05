Actrice Riley Keough heeft haar stamboom mee. Al is de kleindochter van Elvis Presley liever een werkpaard in de luwte dan een diva in de spotlights. Met de ingetogen, kleinschalige film War pony debuteert ze nu als regisseur, gesteund door het Belgische productie­huis Caviar.

Het klinkt onmogelijk, maar tot op heden is Riley Keough er toch maar mooi in geslaagd. De 33-jarige actrice leidt al bij al een anoniem leventje en dat is helemaal hoe ze het wil. Dat is misschien een ...