Ed Sheerans zesde plaat Subtract, die vorige vrijdag uitkwam, was na vier dagen al de snelst verkopende plaat van het jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Maandagavond waren er 56.071 exemplaren van verkocht. Sheeran stak daarmee Lana Del Rey voorbij, van wie Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd tijdens de eerste week 41.000 keer over de toonbanken ging in het VK.



Alle zes Sheerans albums hebben daarmee de eerste plaats in de hitlijsten behaald.

Lees ook