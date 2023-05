Na een natte maand april blijven de grondwaterstanden hoog, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Begin mei stond het peil in meer dan de helft van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

Op 6 mei kende 88 procent van de meetplaatsen een normale (32 procent), hoge (37 procent) tot zeer hoge (19 procent) freatische grondwaterstand. Slechts in 12 procent van de meetplaatsen is er een lage tot zeer lage grondwaterstand. Dat is een stuk beter dan de situatie begin mei vorig jaar, toen bij 65 procent van de meetplaatsen lage tot zeer lage peilen werden genoteerd.

‘Dat is een goede zaak, maar we moeten alert blijven’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze hamert op de infiltratie van regenwater, in plaats van het af te voeren, en ontharding.