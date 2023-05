Google doet AI-inhaaloperatie, maar niet veel meer

Wat OpenAI en Microsoft kunnen, dat kan Google ook. De boodschap is niet zo spannend, maar kan voldoende zijn om de dominante positie van Googles zoekmachine veilig te stellen.

Bijna zes maanden nadat ChatGPT van OpenAI op slag een fenomeen is geworden, opent Google zijn ­eigen AI-chatbot, Bard, voor gebruikers wereldwijd. Dat was een van de belangrijkste aankondigingen op Google I/O, het jaarlijkse evenement van de internetreus.

De testversie van Bard was voordien alleen toegankelijk in de VS en Groot-Brittannië. Maar Bard blijft wel beperkt tot drie talen: Engels, Koreaans en Japans – Nederlands zal ‘weldra’ volgen, terwijl ChatGPT en Bing al van bij het begin meertalig zijn. De aangekondigde nieuwe functies die woensdag zijn aangekondigd, lopen opvallend gelijk met wat Microsoft vorige week voor Bing beloofde, zoals de mogelijkheid om beelden te gebruiken in een vraag aan Bard.

Google kondigde verder de beschikbaarheid aan van Palm 2, een nieuwe versie van zijn Large Language Model en dus de tegenhanger van GPT-4 van OpenAI. Het zit vanaf nu ingebouwd in Bard en Google lanceerde meteen 25 toepassingen die er gebruik van maken. Misschien wel de meest opvallende is Med-Palm 2, een versie van Palm 2 die speciaal is bijgetraind voor medische toepassingen.

Unieke kunstjes

Sundar Pichai, de ceo van Google, toonde hoe apps als Gmail en Google Docs nu AI ingebouwd krijgen om te helpen bij het schrijven van mails. Ook daar was de demonstratie opvallend gelijkaardig aan wat Microsoft demonstreerde met zijn productiviteitsapps zoals Outlook, Word en PowerPoint. Maar Google toonde ook een enkele kunstjes die nog niet vertoond zijn. Zo is Bard nu geconnecteerd met Google apps zoals Maps, zodat bijvoorbeeld verschillende restaurants die de chatbot suggereert, meteen op een kaart kunnen worden getoond.

Google koppelt zijn AI chatbot Bard aan zijn apps, zoals Gmail en Docs Foto: Google

De sprekers op I/O herhaalden voortdurend dat het bedrijf deze technologie op een ‘verantwoorde’ manier naar het publiek wil brengen. Maar een van de grondleggers van de huidige AI, Geoffrey Hinton, die eerder deze maand afscheid nam van Google, relativeert dat. Volgens Hinton ging Google inderdaad verantwoord om met generatieve AI, tot het ­enkele maanden geleden in een race met OpenAI en Microsoft terechtkwam.

Het hart van Google lijkt nog altijd bij zijn traditionele zoek­venster te liggen, bleek woensdag opnieuw. Het toonde hoe die klassieke search in de toekomst soms AI-antwoorden zal opleveren. In bepaalde gevallen kun je in een ‘conversational mode’ terechtkomen, waarbij je met vraag en antwoord een zoekopdracht verder verfijnt. Daar staat dan een waarschuwing bij dat generatieve AI ‘experimenteel’ is.

