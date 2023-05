Vijf wereldkampioenschappen en evenveel finales in een van de zwaarste ­categorieën van het judo. Woensdag voegde Matthias Casse (26) nog een zilveren medaille op het hoogste niveau toe aan zijn al indrukwekkende palmares.

Ten huize Casse in Hemiksem was de ­keuze voor een sport snel gemaakt: er ­lagen een judoclub en een turnclub in de buurt. Twee broers gingen naar de judoclub en twee werden gymnasten, drie van hen ­gingen ...