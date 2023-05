Voor het eerst in zeven jaar zendt CNN opnieuw een evenement rond Donald Trump live uit. Een schande, zeggen critici, en dat één dag na zijn veroordeling wegens aanranding. Hij is een kansrijk presidentskandidaat en wij zijn een nieuwszender, klinkt het bij CNN.

5 miljard dollar. Dat is het geschatte bedrag aan gratis reclame dat CNN in 2016 schonk aan Donald Trump, in de vorm van gratis publiciteit. De nieuwszender coverde iedere beweging die de flamboyante ...