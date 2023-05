Het misschien-boek van Taylor Swift

Kun je nog steeds een hype creëren rond een boeklancering? Zeer zeker! Maar je moet er wel grote middelen voor bovenhalen, zoals Taylor Swifts naam.

Wie noemt een boek in vredesnaam 4C untitled Flatiron nonfiction summer 2023? Dat is toch vragen om een flop? De antwoorden op die vragen zijn: ‘Niemand’ en ‘Nee hoor, het staat in de Amerikaanse bestsellerlijsten’.

Uitgeverij Flatiron maakt op 13 juni pas bekend waarover het voorlopig nog untitled nonfiction boek gaat, maar liet wel weten dat het een (auto)biografie is ‘voor alle leeftijden, maar vooral voor een jong publiek’. En dat ze een miljoen stuks heeft laten drukken.

Over wie gaat Flatiron nonfiction dan? De fans van Taylor Swift vonden meteen het soort aanwijzingen die de zangeres graag in haar muziek verstopt. Het boek telt 544 pagina’s? 5+4+4=13, het favoriete getal van Swift. Het komt uit op 9 juli, twee dagen nadat ze haar album Speak now opnieuw zal hebben uitgebracht, en welke datum wordt vernoemd in de song ‘Last kiss’ van die plaat? 9 juli! De hashtag #TaylorSwiftBook is al een miljoen keer bekeken op ­Tiktok.

Stel … dat het boek Fun met aardappelgerechten van Post Malone is. We zeggen maar wat, vast vindt iemand ergens dat leuk en jong. Dan moet de Amerikaanse broer van De Slegte straks borden voor de deur zetten met ‘we kopen het boek van Post Malone niet’; die mensen moeten nu nóg stapels tweedehands Fifty ­shades wegwerken. Eén boekenzaak in New York liet weten dat ze haar ­bestelling van 600 exemplaren zal schrappen als 4C untitled dinges niét over Swift gaat.

‘Het is fijn en interessant om in het Swift-universum verzeild te raken, maar ook stresserend’, liet die winkel weten. Nu is de kans klein dat Swift, die op tournee is en die nieuwe plaat uitbrengt, ook nog een boek zou lanceren in dezelfde week. Maar wat als Untitled een biografie is van K-popsensatie BTS? Hun Army is echt niet minder toegewijd dan de Swifties. Nee, Amerikaanse boekhandels gaan een hete zomer tegemoet.

