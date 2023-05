Matthias Casse moet opnieuw vrede nemen met zilver op WK judo

Matthias Casse is voor het tweede jaar op een rij op zijn grote rivaal Tato Grigalasjvili gebotst in de WK-finale. In de klasse tot 81 kilogram verlengde de Georgiër zijn wereldtitel met een waza-ari. Casse moet voor de derde keer in zijn carrière vrede nemen met de titel van vicewereldkampioen, in 2021 pakte hij wel goud.

In zijn jacht op een tweede wereldtitel stond Casse opnieuw tegenover Tato Grigalasjvili, het nummer een van de wereld. In de WK-finale in 2021 en in de kamp voor het brons op de Olympische Spelen kon onze landgenoot de Georgiër kloppen, maar vorig jaar verloor Casse de WK- en EK-finale van Grigalasjvili.

Goud leek er nu nooit in te zitten voor Casse, want Grigalasjvili domineerde de kamp. Casse, het nummer twee van de wereld, kwam enkele keren goed weg bij een worp, maar in het slot scoorde de Georgiër toch een waza-ari. Dat volstond na vier minuten voor een tweede wereldtitel op een rij voor Grigalasjvili.

Fraai parcours

In de halve finale had Casse al een fysiek zware kamp achter de rug tegen de ervaren Israëliër Sagi Muki, net als Casse een gewezen wereldkampioen. Muki had wel een ruim overwicht tegenover Casse in de onderlinge ontmoetingen, maar het was het van 2019 geleden dat ze tegen elkaar hadden gevochten. Diep in de verlengingen, won Casse met ippon met een golden score.

Casse had er al een fraai parcours opzitten. Casse was als reekshoofd in de eerste ronde vrij. Hij nam het in zijn eerste kamp van de dag op tegen de Italiaan Antonio Esposito, nummer 21 van de wereld. Casse kreeg het even benauwd toen hij twee bestraffingen achter zijn naam kreeg. Maar met nog twee seconden op het bord kreeg hij Esposito toch op zijn rug: ippon.

Zijn tweede tegenstander, Medickson Del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek (IJF 29), ging agressiever van start, maar Casse ving op en scoorde een waza-ari. Vervelend: hij werd geraakt aan het oog in een fysieke kamp. Toen hij van de mat stapte, had hij zichtbaar last van zijn oog.

In de kwartfinales kondigde zich een taaie klant aan: Attila Ungvari, ervaren en nummer zeven van de wereld. Na de reguliere vier minuten had Ungvari wel twee strafpunten achter zijn naam, maar viel er geen beslissing. Op naar de golden score, de verlengingen. Na meer dan één minuut viel het verdict en zette Casse, die veel aanvallender vocht, de kamp naar zijn hand.

