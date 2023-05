Evenepoel valt twee keer, maar zonder erg

De vijfde rit in de Ronde van Italië, naar Salerno, had het profiel om er eentje zonder verhaal te worden, maar de gietende regen en een loslopende hond beslisten daar anders over. Favoriet Remco Evenepoel kwam vroeg ten val, maar ogenschijnlijk zonder veel erg. Voor de ritzege kwam het uiteindelijk tot een sprint en die werkte Kaden Groves knap af.

Het feit van de dag blijft natuurlijk de val van Remco Evenepoel. Bijna zat de Giro van de wereldkampioen erop. Nadat hij gisteren het roze aan Leknessund afstond, hoopten ze bij Soudal Quick-Step vandaag op een rustige dag, maar dat draaide dus anders uit door een loslopende hond. Het dier stoof van de stoep en rende richting peloton. Ballerini probeerde bij te sturen toen hij het dier opmerkte en ging op de natte weg onderuit. Evenepoel zat vlak achter hem. Hoe hij precies ten val kwam, was niet op de tv-beelden te zien, maar even later brachten de camera’s hem in beeld, op de stoep, met zijn achterwerk in het grind.

Evenepoel komt alsnog met peloton binnen

Het peloton bracht begrip op en ging even op de rem staan tot Evenepoel onder begeleiding van zijn ploegmaats de aansluiting kon maken. De schade leek mee te vallen, afgaande op het duimpje dat hij aan de camera toonde. Evenepoel kwam verder ook nooit meer in de problemen. Schaafwonden zal hij er hoe dan ook aan overhouden, maar hoe ernstig die zijn, moet nog blijken.

Terug naar de race. Met Martin Marcellusi, Samuele Zoccarato en Stefano Gandin probeerden drie Italianen er al meteen vanaf de eerste officiële kilometer vanonder te muizen. Thibaut Pinot glipte mee als leider in bergklassement. Gandin en Marcellusi kwamen vroeg ten val en voor die laatste betekende dat het einde van zijn aanvalsplannen. Zo waren ze nog met drie voorin, maar nadat Pinot de 9 punten voor de bergtrui kon meegraaien op de Passo Serra liet hij begaan. Een andere Fransman, Thomas Champion, had intussen in zijn eentje de aansluiting gemaakt, zodat ze alsnog met drie voorin bleven. Heel ver liet het peloton nooit begaan. In het peloton hielden de sprintersploegen van onder meer Mads Pedersen en Kaden Groves de vlucht binnen schot.

Ook Roglic tegen de grond

Zoccarato bleef als laatste over en hij ging de laatste 20 km een moedig, maar hopeloos gevecht aan met het peloton. Het was wachten tot ze beslisten om de Italiaan van Green Project-Bardiani in te rekenen. Onder meer Otto Vergaerde en Senne Leysen sleurden hard aan de kop van het peloton om hun kopmannen de kans te geven om voor de ritwinst te spurten. Net op het moment dat Zoccarato werd ingerekend, gingen er opnieuw enkele renners onderuit. Daarbij ook die andere favoriet: Primoz Roglic. Hij kreeg de fiets van ploegmaat Koen Bouwman. Evenepoel ontsnapte dit keer wel en zetten zijn ploegmaats op kop. Voor Roglic en co. was het even achtervolgen, maar hij keerde snel terug en vermeed zo tijdverlies.

Evenepoel opnieuw onderuit

Daarmee leek het leed geleden, maar Evenepoel ging in de laatste 3 km opnieuw tegen de grond, samen met onder meer Vlasov. De wereldkampioen maakte zich deze keer behoorlijk druk, maar doordat het binnen de laatste 3 km gebeurde, krijgt hij geen tijdverlies aangerekend. Zo kregen we een volledig ontregelde spurt. Die begon de Australiër Kaden Groves van ver op kop, maar hij zong het uit en pakte na een rit in de Vuelta ook eentje in de Giro voor Alpecin-Deceuninck. Bij die sprint ging ook Cavendish nog spectaculair onderuit. Evenepoel bolde uiteindelijk even later over de meet. Schade opmeten bij Soudal Quick-Step.

?? ?????????? ?????????????????? ???????? ???????? ??



?? A dog on the road takes down the world champion and other Soudal–Quick-Step riders!#giroditalia pic.twitter.com/s4kcLiZCgH — Eurosport (@eurosport) May 10, 2023

?? ?????????? ?????????????????? ???????? ???????? ??



?? A dog on the road takes down the world champion and other Soudal–Quick-Step riders!#giroditalia pic.twitter.com/s4kcLiZCgH — Eurosport (@eurosport) May 10, 2023

Lees ook