Waarom niemand nog verwacht dat Pakistan de branduitgang verplicht

Gejuich op blogs voor fashionista’s: het Spaanse Mango sluit zich aan bij het nieuwe Pakistan ­accord for health and safety voor textielarbeiders. Pakistan telt er 4,6 miljoen en de bedoeling is om inspecties te organiseren op de werkplaats. Het akkoord is de enige gedragscode die prat kan gaan op de woorden ‘wettelijk bindende afspraken’. Deelnemende merken als Zara Inditex, H&M, Calvin Klein verklaren zich verantwoordelijk voor problemen bij toeleveranciers. ­Worden bij inspecties problemen gevonden ­– geen branduitgangen of vuurbestendige deuren – dan moeten de ­merken aanpassingen in de fabriek betalen.