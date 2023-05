Koningin Mathilde is in Vietnam voor een driedaagse Unicef-missie. Als erevoorzitter van Unicef België wil ze het belang van mentale gezondheid en problemen zoals ondervoeding en armoede bij kinderen onder de aandacht brengen. Tijdens haar bezoek waagde de koningin zich ook aan een dansje met een groep schoolkinderen.

Koningin Mathilde wil met de missie bijzondere aandacht geven aan kwetsbare kinderen die tot een etnische minderheid behoren. Deze kinderen gaan vaak niet naar school door armoede en worden regelmatig tot vroegtijdige huwelijken gedwongen. De koningin wil ook de slechte kwaliteit van het onderwijs in de afgelegen gebieden aankaarten. Hiervoor kreeg ze de eerste dag een nieuw onderwijsprogramma voor een betere digitale geletterdheid bij de kinderen te zien. De koningin zal ook nog over mentale gezondheid in gesprek gaan met jongeren.

De kans bestaat overigens dat de koningin volgend jaar terugkeert naar Vietnam, want de Vietnamese president Vo Van Thuong heeft het koningspaar uitgenodigd voor een staatsbezoek.

