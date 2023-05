Vlaamse canon is al uitverkocht

De canon moet ‘just niks’, zegt minister Ben Weyts (N-VA), maar hij hoopt wel dat de lijst invloed heeft op de samenleving.

Verschillende Vlaams Parlementsleden gingen al op zoek naar een papieren exemplaar van de Vlaamse canon en kwamen bedrogen uit. Daar is ook een reden voor: de eerste druk van de canon, 4.000 exemplaren, was in een dag uitverkocht, een tweede druk van 8.000 exemplaren is in de maak.

Ook de website ondervindt het succes. Canonvanvlaanderen.be moest gisteren tijdelijk offline gehaald worden nadat de site was gecrasht. In korte tijd hadden 30.000 bezoekers zich er gemeld.

‘Multiculturele zaken’

Voor Weyts is dit het bewijs dat de opdracht om een dergelijke canon op te stellen het verhoopte resultaat heeft gehaald. Daar kwam in het parlement ditmaal vooral kritiek op van de radicaal-rechtse zijde. ‘Dit is geen identiteitsversterkend project’, zei Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans. Hij ergert zich ook aan de ‘multiculturele zaken die niets met Vlaanderen te maken hebben’ in de canon.

De kritiek deed Weyts niet minder glunderen. ‘Om iemand te citeren die misschien later in de canon wordt opgenomen: de canon moet “just niks’’’, zei Weyts, met een knipoog naar Wout van Aert. ‘Maar hij zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat er meer aandacht is voor onze gedeelde waarden en normen en onze samenhorigheid.’

Volgens Weyts is de voorstelling van de canon maar een begin. Het resultaat wordt nu aangeboden aan het onderwijs, dat ermee aan de slag kan. Er worden versies gemaakt voor laaggeletterden en voor kinderen. Er komen vertalingen en een audioboek.

