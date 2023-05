De Democratische president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy openden dinsdag de gesprekken over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Als die er niet komt, dreigt een mondiale economische crisis.

President Joe Biden en voorzitter van het Huis Kevin McCarthy trokken dinsdag meteen elk een streep in het zand. Beide leiders bespraken in Washington hun botsende visies over de oplopende schuldenlast ...