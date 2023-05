Nieuwe installatie om kritieke grondstof te verwerken in Gentse haven

Het chemiebedrijf Molymet is in twintig jaar getransformeerd tot de grootste Europese verwerker van molybdeen, een belangrijke grondstof voor de klimaattransitie. Het bedrijf hoopt die grondstof binnen een paar jaar ook aan te voeren vanuit Groenland, waar de ontginning op een duurzame manier kan gebeuren.

‘Vroeger deden gidsen er bij rondvaarten in de Gentse haven alles aan om bezoekers de andere kant op te laten kijken als onze fabriek in zicht kwam.’ De ceo van Molymet België, Godfried Van Schuylenbergh, stak woensdag bij de opening van zijn nieuwe installatie niet onder stoelen of banken dat zijn bedrijf een grote transformatie heeft ondergaan in de afgelopen twintig jaar. Van het lelijke eendje van de Gentse haven werd Molymet een cruciaal bedrijf voor de klimaattransitie. Daarom woonde ook premier Alexander De Croo (Open VLD) de opening bij, en sprak hij onomwonden over ‘een verborgen parel’ van de Belgische zware industrie.

Molymet is een Chileens-Oostenrijks bedrijf dat zich toelegt op de raffinage van molybdeen. Dat is een nog vrij onbekende grondstof die aan belang wint, omdat ze tot de kritieke grondstoffen behoort die nodig zijn voor de klimaattransitie. Molybdeen kan de hitteweerstand vergroten en gaat corrosie tegen. Daarom wordt het vaak verwerkt in staal waarmee offshore windturbines worden gemaakt.

Geen Kazachstan, maar Groenland

En nu Europa onlangs aankondigde dat het meer vat wil krijgen op de ontginning en verwerking van zulke kritieke grondstoffen, gaat het Molymet helemaal voor de wind. De Gentse vestiging van het bedrijf heeft een vooraanstaande rol binnen Europa en de nieuwe installatie – die er kwam na een lange voorbereidingstijd – kan een zeer zuiver poeder produceren van de grondstof. Dat is nuttig voor bijvoorbeeld elektronica. In die nieuwe installatie investeerde het bedrijf 60 miljoen euro. De opstart ervan kostte nog eens 15 miljoen euro.

De grondstof zelf moet momenteel wel aangevoerd worden vanuit Noord- en Zuid-Amerika en Kazachstan. Tot nu toe is het vooral een bijproduct bij de ontginning van kopererts. Maar ook daarin wil Molymet verandering brengen. Het plant om zo'n 50 tot 90 procent van de molybdeen aan te voeren vanuit een splinternieuwe mijn op Groenland. Topman Van Schuylenbergh hoopt dat de ontginning daar in 2026 kan beginnen, en maakt zich sterk dat dit op duurzame wijze zal gebeuren.

Renium

Groenland loopt al een tijdje in de kijker binnen Europa, omdat de ondergrond van het eiland rijk is aan veel kritieke grondstoffen. Maar de bevolking staat er bijzonder kritisch tegenover ontginningsprojecten. De top van Molymet zakte deze week af naar Gent om een principe-akkoord te ondertekenen met het bedrijf dat de ontginning op Groenland regelt, het Canadese Greenland Resources. De mijnbouwer de vergunning voor de molybdeen-mijn al op zak, maar moet de financiering nog wel rondkrijgen, klonk het na de ondertekening.

Molymet legt zich niet alleen toe op de verwerking van molybdeen, maar ook op die van renium, een van de meest zeldzame aardmetalen ter wereld. Molymet heeft aandeel van 35 procent in de globale molybdeenraffinage en 70 procent in de verwerking van renium.

