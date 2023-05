Rotswand dreigt Zwitsers dorp te verpletteren, inwoners moeten zo snel mogelijk vertrekken

Inwoners van het Zwitserse plaatsje Brienz hebben de opdracht gekregen zo snel mogelijk hun spullen te pakken en hun huis te verlaten. Reden: een rotsblok van twee miljoen kubieke meter staat op het punt het dorp te verpletteren.

Een rotsmassa van 2 miljoen kubieke meter staat op het punt los te komen van een berg. De verwachting is dat een deel ervan binnen een tot drie weken naar beneden zal vallen of glijden.

Het district Albula heeft alarmfase oranje afgekondigd, wat neerkomt op een ‘ordelijke’ ontruiming van het dorp. Vanaf vrijdagavond mag niemand meer in Brienz overnachten. Als de situatie het toelaat, mogen de bewoners zich wel overdag in het dorp begeven. Ook huisdieren en vee moeten geëvacueerd worden. De toegangswegen naar het dorp zijn afgesloten voor niet-bewoners. Naar schatting wonen er zo’n 85 mensen in Brienz.

Code rood zal worden uitgeroepen wanneer de dreiging meer ‘imminent’ is, namelijk vier tot tien dagen voordat het loskomen van de rots wordt verwacht. In dat geval zal niemand het dorp nog mogen betreden.

Het Zwitserse dorp Brienz. Foto: EPA-EFE

Experts houden de instabiele rotsmassa al enige tijd in de gaten. Vorige week werd een versnelling van de rotsverschuiving vastgesteld. Op welke manier de rots van de berg zal afbreken, kan niet worden voorspeld. De meest waarschijnlijke uitkomst is een groot aantal aardverschuivingen van enkele duizenden tot honderdduizenden kubieke meters. Een langzame maar langdurige aardverschuiving in de vorm van een puinstroom die het dorp kan bereiken en beschadigen, behoort ook tot de mogelijkheden.

