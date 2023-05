Politie arresteert 30 verdachten in het kader van groot Antwerps drugsonderzoek

Bij meer dan dertig huiszoekingen in het Albanese drugsmilieu zijn woensdagochtend dertig mensen gearresteerd. Speurders van de lokale recherche van de politiezone waren al een jaar bezig met een onderzoek naar twee organisaties die hasj en cocaïne invoerden en verhandelden.

De lokale recherche van Politiezone Antwerpen voerde woensdagochtend in opdracht van de onderzoeksrechter meer dan 30 huiszoekingen uit in een lopend onderzoek naar twee organisaties die verdacht worden van de invoer en de verkoop van verdovende middelen. Het zou onder meer gaan over de invoer van hasj uit Spanje en cocaïne via de Antwerpse haven. Simultaan met de zoekingen in België viel de Spaanse politie binnen op 7 locaties in het zuiden van Spanje. In totaal werden in ons land 30 verdachten gearresteerd. De politie nam ook drugs, cash geld, wapens, luxehorloges en verschillende wagens in beslag.

Het onderzoek startte een jaar geleden nadat de wijkwerking in Deurne informatie verkreeg over restaurant Antwerp Grill in de Jan Welterslaan in Deurne. “Klanten zouden in het restaurant terecht kunnen voor cocaïne en de plek werd gefrequenteerd door Albanese mannen die actief zouden zijn in het criminele milieu en gekend zijn voor onder meer inbraken, wapensmokkel, het vervalsen van geld en de aan- en verkoop van drugs”, bevestigt het parket Antwerpen.

Zaakvoerder Labinot L. en zijn entourage werden het onderwerp van een groot onderzoek door de lokale recherche van de politiezone Antwerpen. Dat toonde aan dat ze ook nauwe contacten onderhielden met een Spanjaard in Sint-Gillis-Waas. “Die man had zijn eigen netwerk van handlangers, waaronder verschillende familieleden, en zou gebruikmaken van corrupte havenarbeiders voor de invoer en het uithalen van drugs via de Antwerpse haven”, aldus het parket.

Witwaspraktijken

Behalve het smokkelen van drugs hield de organisatie zich ook bezig met witwaspraktijken, onder meer door de aan- en verkoop van luxewagens. Daarnaast is er ook sprake van het gebruik van valse paspoorten en rijbewijzen. “De vermoedelijke leverancier van de documenten werd geïdentificeerd en kreeg de politie over de vloer”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Het onderzoek leidde verder tot in Spanje, waar familieleden van de hoofdverdachte zouden meewerken aan zijn criminele en witwasactiviteiten.

Woensdagochtend volgden huiszoekingen op meer dan dertig adressen in onder andere Deurne, Berchem, Sint-Gillis-Waas, Brugge, Elsene en Mechelen. “In ons land werden dertig verdachten opgepakt”, zegt Aerts. Ze worden in de loop van woensdag verhoord en de onderzoeksrechter zal nadien over hun aanhouding beslissen.

De politie nam vier vuurwapens, twee dempers, munitie, kogelwerende vesten, 35.000 euro cash in België en 25.000 euro cash in Spanje, 1,3 kg hasj, ongeveer 8 kg cocaïne, verschillende luxehorloges, dertien wagens en een mobilhome in beslag. Antwerp Grill werd verzegeld. In Spanje voerde de Policía Nacional en de Guardia Civil 7 huiszoekingen uit bij familieleden van de hoofdverdachte. Daar werd ook een bouwwerf bezocht waar mogelijks misdaadgeld wordt witgewassen.

Het onderzoek van de lokale recherche loopt verder.

