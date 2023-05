Papa Rhein Hotel, Bingen am Rhein

Slapen alsof je op een cruiseschip bent, en toch niet afdrijven, daar zag Stijn Decock wel de charme van.



WAT?

Het lijkt op een schip, maar is het niet. Papa Rhein wil de bezoeker het gevoel geven dat hij een riviercruise op de Rijn maakt, maar toch niet hoeft af te drijven. Door de dwarse ligging op een landtong in de Rijn heb je in alle kamers een mooi uitzicht op Duitslands belangrijkste rivier. De kamers lijken ook op die van een cruiseboot – inclusief terras – en op de bovenste verdieping, wat ze het opperdek noemen, vind je net zoals op een cruise een zwembad en prachtig uitzicht op het door Unesco beschermde Mittelrheintal. De kamers en alle andere ruimtes zijn sfeervol en met zin voor detail afgewerkt. Doorlopend thema is – u raadt het al – varen en reizen.



WAAROM?

Het uitzicht. De Rijn ligt in Bingen in een diep dal, dat omgeven is door wijngaarden, bossen en kastelen. Aan de overkant prijkt in de hoogte het Niederwalddenkmal, een monument met het 10 meter hoge beeld van Germania, de godin die Duitsland symboliseert en de schepen op de Rijn beschermt. Op die economische levensader van Duitsland is het een komen en gaan van schepen. In het dal rijden nog eens tal van treinen, net als in een modelbouw van Märklin. Aan het hotel start een mooie autovrije kade langs de Rijn, met stemmige restaurants en typische biergartens, waar je bij mooi weer onder een boom de dorst lest met een Duitse pils of de lokale specialiteit: een witte riesling. De wijde omgeving is mooi met heuvels, diepe dalen, bossen en wijngaarden.

Enkele kilometers verderop ligt ook het beroemde stadje Kaub, bekend van zijn Pegel. Als het water in de Rijn laag staat, is het idyllische Kaub wereldnieuws, omdat dit dan de moeilijkst te bevaren plek wordt. Een te lage pegelstand – een graadmeter voor de diepte – in Kaub heeft dan grote economische gevolgen voor Duitsland en met uitbreiding Europa.











WAAROM NOG?

Het bovendek. Toen wij er waren, was het warm en kon je afkoelen in het buitenzwembad van slechts 60 centimeter diep op het dak. Daarrond zijn er stemmige ligplekken, een bar en natuurlijk het prachtige uitzicht op de Rijnvallei. In de kelderverdieping zit ook een binnenzwembad, waar je makkelijk baantjes kan trekken. Er is een uitgebreide spa met sauna’s en stoombaden. Ook de kamers zijn luxueus en in detail afgewerkt – de matras op het bed is van bijzonder hoge kwaliteit, en het ontbijtbuffet is overvloedig.



WAAROM NIET?

In het hotel zijn rond de honderd kamers, waardoor je niet bepaald van een zeer persoonlijke – laat staan authentieke – ervaring kan spreken. Het interieur met de vele scheepsdetails kwam wat kitscherig of geforceerd over. Ook aan de buitenkant is het gebouw niet zo bijzonder. Het hotel mikt vooral op een Duits publiek. Website en opschriften zijn enkel in het Duits en op de kamer zijn alle tv-zenders Duitstalig.



WAAR?

Bingen am Rhein ligt op zo’n 440 kilometer van Brussel en is vlot per wagen, trein of zelfs boot te bereiken. Grote steden als Frankfurt, Bonn en Mainz liggen niet zo veraf, dus het is ideaal combineerbaar met een stedentrip of als tussenstop richting Alpen. Wij trokken de dag erna door naar Freiburg en vervolgens naar de Vogezen.



HOEVEEL?

Voor een tweepersoonskamer betaal je in het hoogseizoen vanaf 300 euro per nacht. Daarin zitten een uitgebreid ontbijtbuffet en gebruik van de spa-faciliteiten. Dat leek ons een vrij correcte prijs-kwaliteitsverhouding.



Hafenstraße 47, 55411 Bingen am Rhein, Duitsland

paparheinhotel.de



