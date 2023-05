Peter Goossens opent nieuwe ‘culinaire hotspot’ in Knokke

Begin dit jaar kondigde hij aan dat hij zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleve verkoopt, en nu heeft topchef Peter Goossens de naam van een nieuw project bekendgemaakt: La Rigue, in Knokke-Heist.

La Rigue wordt het restaurant van luxehotel Le Réserve in Knokke-Heist, dat in handen is van ondernemers Bart Versluys en Marc Coucke. In het nieuwe project van de topchef zal vanaf juli plaats zijn voor zo’n 150 mensen.

‘In La Rigue blijf ik gaan voor finesse en perfectie, want dat zit nu eenmaal in mijn genen’, zei Goossens bij VTM Nieuws. ‘Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor mijn gasten, en mijn gerechten. Denk aan toegankelijke klassiekers: steak tartare, vol-au-vent, salades met vers gepelde noordzeegarnalen en garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, of paling in ’t groen.’

‘We waren er eigenlijk vrij snel uit’, zei Goossens over de naam van zijn nieuwe zaak. ‘Met La Réserve als aanzet en een woordspeling met ‘rigueur’ – een Frans begrip dat naar het schijnt mijn aanpak in de keuken typeert – kwamen we snel uit op La Rigue.’

Geen sterrenjacht

Goossens maakte in februari bekend dat hij op 1 januari stopt met zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem. Hij verkoopt de zaak aan zijn keukenchef Floris Van der Veken. ‘Nu is het tijd om van het leven te genieten’, zei hij in een gesprek met De Standaard. ‘We hebben drie ­kinderen, dertigers intussen. Hof van Cleve bestaat 37 jaar. Ik hoef niet te vertellen dat onze ­kinderen ons vaak hebben moeten missen. Nu komt er dus meer tijd voor hen, maar ook om op reis te gaan. Al ga ik natuurlijk niet met pensioen.’

Op de vraag of hij met zijn nieuwe project, dat op dat moment al in de steigers stond, opnieuw drie sterren zou najagen, was Goossens duidelijk: ‘Nee, nee, nee.’

