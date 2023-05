Vrouw die kinderboek schreef over rouw nu verdacht van moord op haar man

De Amerikaanse Kouri Richins schreef een kinderboek om haar kinderen te helpen bij de verwerking van het plotse overlijden van hun vader, maar nu blijkt dat ze haar man zelf zou hebben vermoord.

De 33-jarige Kouri Richins publiceerde vorige maand een boek dat ze schreef om haar kinderen bij te staan bij het overlijden van hun vader. Ze kreeg veel lof in de lokale media omdat ze kinderen helpt om verdriet te verwerken. Het verhaal nam maandag een onverwachte wending toen de vrouw werd gearresteerd op verdenking van moord en het bezit van illegale middelen.

De man overleed in maart 2022 nadat hij onwel was geworden na het drinken van een cocktail thuis. Voor de familie kwam zijn overlijden heel onverwacht, vandaar dat zijn vrouw Richins tijdens haar rouwproces het boek Are you with me? wou schrijven. ‘Het boek gaat over de verschillende gevoelens die mijn kinderen en ikzelf het afgelopen jaar gevoeld hebben. Ik wil hen meegeven dat iemand die niet meer fysiek bij ons is, wel nog in gedachten bij ons kan zijn’, zei ze in een tv-interview.

Fentanyl

Een autopsie en een toxicologisch rapport tonen nu aan dat in het lichaam van de overleden echtgenoot vijf keer de fatale dosis van de krachtige pijnstiller fentanyl aanwezig was. Uit haar gsm-gegevens blijkt ook dat Richins al enige tijd op zoek was naar pijnstillers. In een verklaring van een anonieme betrokkene, die The New York Times kon inkijken, blijkt dat ze twee maal fentanylpillen heeft gekocht, telkens ter waarde van 900 dollar.

De hoorzitting staat gepland op 19 mei. Margaret Olson, een van de aanklagers, benadrukt volgens The Washington Post dat ‘Richins onschuldig blijft tot het tegendeel bewezen is’ en dat het een gevoelige zaak is ‘omdat er kinderen bij betrokken zijn’. Richins en haar man waren negen jaar getrouwd en kregen samen drie kinderen.

