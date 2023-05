Vlaamse toeriste (25) overleden in Albanië na val in afgrond

Een Belgische en een Franse toeriste zijn verongelukt tijdens een wandeling in een natuurgebied in Albanië. Het gaat om de 25-jarige Myrthe B. uit Zemst, zo bevestigt burgemeester Veerle Geerinckx.

De politie van de Albanese regio Kukës identificeerde de omgekomen toeristen als M.B. uit België en J.B. uit Frankrijk. Meerdere Albanese media schreven dat het gaat om de 25-jarige Belgische Myrthe uit het Vlaams-Brabantse Elewijt (Zemst) en de Franse Joanna, en publiceerden pasfoto’s van de twee jonge vrouwen. Burgemeester Veerle Geerinckx, burgemeester van Zemst, bevestigt dat B. een van de slachtoffers is. ‘Het is een schok voor de gemeente. We kennen Myrthe als een heel enthousiaste dame, met wie iedereen graag samenwerkte. Het hele dorp leeft mee. Onze eerste zorg gaat uit naar de familie.’

Myrthe vertrok in oktober met haar vriend op een rondreis van een jaar door Europa in een mobilhome. Ze postten geregeld foto’s van hun avonturen op Instagram en een blog, onder de titel ‘Het leven van ons dromen’. Hun recentste posts maakten ze vanuit Albanië. Voor haar reis werkte Myrthe als deskundige sport en evenementen voor de gemeente Zemst en het OCMW, eerder was ze scoutsleider.

In afgrond gevallen

De politie van Kukës meldde dinsdagavond dat twee buitenlandse toeristen het natuurgebied van Valbonës, nabij Tropojë, aan het verkennen waren toen ze op het steile terrein in een afgrond vielen. Nadat alarm was geslagen, snelden de hulpdiensten en agenten van verschillende politiediensten ter plaatse. Door ‘het zeer moeilijke terrein en het slechte weer met mist en sneeuw’ kon de helikopter echter niet landen en slaagden de agenten er niet in om tot bij de wandelaars te komen. De politie had bijstand nodig van een alpinistenteam, dat ‘na vele zoekacties’ uiteindelijk de lichamen van de twee toeristen aantrof.

Voor de berging van de lichamen werken de politie en alpinisten samen met Defensie en de Civiele Noodhulp. Politie en parket onderzoeken de omstandigheden van de overlijdens.

Volgens de Albanese nieuwssite Vox wandelden de jonge vrouwen zonder een gids op een pad tussen het toeristische dorp Thethi en de Valbonës-vallei. Ze stapten door een bergachtig terrein waar sneeuw lag, toen ze in de zogenaamde ‘Valbonës-nek’ uitgleden en in een ravijn zouden zijn gevallen. Daarna zou ook een lawine hebben plaatsgevonden. Volgens de nieuwssite zou vorig jaar op dezelfde plaats ook een Duitse toerist om het leven zijn gekomen.