‘Ik ben geen wintermens’, zegt chef Filip Claeys. ‘Tegen de tijd dat de lente aanbreekt, heb ik het helemaal gehad met knollen en wortels. Ik snak dan naar de zon, primeurgroenten en verse kruiden. Visballetjes in een frisgroene kruidencoulis vind ik een perfect lentegerecht.’



Filip Claeys is chef van De Jonkman in Brugge, zijn tweesterrenrestaurant waar hij kraakverse vangst uit de Noordzee op de kaart zet. Geen kreeft of kabeljauw, wel steenbolk, horsmakreel of hondshaai ...