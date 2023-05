Balletjes met venkel, spinazie, orzo en parmezaan

‘Balletjes in de soep, balletjes met mosterd bij een pint aan de toog of balletjes in de vol-au-vent: een balletje is een klein gelukske’, zegt chef Sofie Dumont. Voor mij is een goed balletje absoluut niet gemaakt van minderwaardig vlees. Gehakt van een goede slager komt van volwaardige, vettere stukken vlees.’



Sofie Dumont is chef en heeft een digitaal foodplatform. Op haar website en sociale media deelt ze inspiratie voor wie niet weet wat koken. Behalve haar eigen recepten deelt ze ook pizza- en groenterecepten van twee bevriende chefs, geeft haar groenteboer tips om met de seizoenen mee te eten en kookt haar dochter Grace vrolijke creaties voor de jongere generatie.

‘Ik houd zo van balletjes dat ze een aparte categorie zijn op mijn website. Het is ook een vreselijk veelzijdige bereiding. Dit recept met orzo, venkel en spinazie, in één pot, is dankbaar en snel. Je scoort altijd.’







VOOR 4 PERSONEN



Voor de balletjes:

- 800 g varkensgehakt

- 4 teentjes look

- 1 sjalot

- 5 blaadjes verse salie

- 2 sneetjes wit brood

- 100 ml melk

- ½ bussel dille

- Peper en zout



Verder:

- 8 el orzo (Griekse pasta)

- 2 teentjes fijngesneden look

- 1 ui

- 1 venkel

- 6 blaadjes salie

- 125 g babyspinazie

- 125 ml room

- 1 glas sherry

- 400 ml kalfsfond

- 1 bussel peterselie

- ½ bussel dille

- Boter

- 80 g geraspte parmezaankaas



BEREIDING



1. Snijd voor de balletjes de korsten van het brood en week het kruim in melk. Snijd alle kruiden zeer fijn, en ook de ui en look. Knijp wat melk uit het brood en voeg alles samen toe aan het gehakt. Kruid met peper en zout, meng goed onder elkaar en maak balletjes ter grootte van een pingpongbal.

2. Was de venkel en snij in grote stukken. Laat een flinke klont boter in een grote stoofpot schuimen en leg er de balletjes in, voeg daarna de stukken venkel toe. Laat zowel de balletjes als de venkel rondom rond kleuren, leg ze op een bord en houd opzij.

3. Stoof de fijngesneden ui en look aan in de overgebleven vetstof en laat opnieuw wat kleuren, voeg er de volledige blaadjes salie bij, bak even mee en blus met de sherry.

4. Voeg nu room, kalfsfond, orzo, balletjes, de peterselie en venkel toe. Laat 15 minuten verder sudderen onder deksel, na 10 minuten roer je er de spinazie onder en zet je er weer het deksel op. Op het einde roer je er de fijngesneden, verse dille en de kaas onder.