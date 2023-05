Coronaherstelfonds dreigt blok aan been EU te worden

Door de sterk gestegen rente en het gebrek aan nieuwe inkomsten dreigt de volgende generatie Europeanen een hoge prijs te betalen voor het coronaherstelplan van de EU. Een financiële transactietaks of een taks op cryptomunten kunnen soelaas bieden volgens het Europees Parlement. Maar dat ligt politiek gevoelig.

Het Europees Parlement maakt zich grote zorgen dat het coronaherstelfonds van 750 miljard euro al op korte termijn ten koste zal gaan van Europese programma’s zoals Erasmus-uitwisselingen en de uitbouw van een gezondheidsunie. Tot en met 2027 moet de Europese Unie de interesten op het herstelfonds afbetalen, daarna volgen de kapitaalaflossingen. De Commissie schatte dat er voor de periode 2021-2027 15 miljard euro nodig zou zijn om de interesten te betalen, maar ze ging daarbij uit van een maximaal rentetarief van 1,15 procent in 2027. Intussen staat dat cijfer al boven de 3 procent.

Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement (EP), ziet een ‘reële kans op een slachting onder de andere uitgaven als die interestlasten erbij komen. Ik heb een jaar geleden bij de Commissie al bepleit dat ze versneld geld zou ophalen aan een lagere rentevoet en waarschuwde voor de uitdagingen die stijgende rentevoeten konden meebrengen.’ Dat gebeurde niet, met de financiële gevolgen van dien.

Van Overtveldt klaagt aan dat hij geen duidelijke informatie van de Commissie krijgt over de impact van de stijgende rentevoeten op de begroting voor 2024. ‘We krijgen indicaties, maar geen precieze bedragen. Er is een manifest gebrek aan openheid van de Commissie over haar berekeningen wanneer het gaat over de terugbetaling van de interesten. Dat irriteert niet alleen mij in grote mate, maar ook de lidstaten.’

‘Grote zorgen’

De leningen die ze aangaan, moeten de lidstaten terugbetalen. Maar voor de terugbetaling van de 338 miljard giften aan de lidstaten was erop gerekend dat de Commissie haar Europese begroting met nieuwe eigen inkomsten zou mogen aandikken. De taks op niet-recycleerbaar plastic is al goedgekeurd, maar de invoering van een eerste korf met nieuwe inkomstenbronnen loopt vertraging op doordat de lidstaten dralen.

Het Europees Parlement ‘maakt zich grote zorgen dat de bedragen die de nieuwe eigen middelen zullen opleveren, niet zullen volstaan om alle terugbetalingen en interestlasten te dekken’, staat in een nieuw rapport. Het zou vanaf 2028 gemiddeld gaan om minstens 15 miljard per jaar tot 2058.

‘In algemene termen komt het goed met de terugbetaling van NextGenEU’, zegt Van Overtveldt. De EU heeft zich daar ook toe verbonden. Maar ook hij twijfelt of de nieuwe eigen middelen op termijn zullen volstaan. Gebeurt dat niet, dan blijven er drie opties: knippen in lopende programma’s, de lidstaten het verschil laten bijpassen of in extra nieuwe inkomsten voorzien voor de Europese begroting.

Belastingen

Die laatste optie geniet de voorkeur van een meerderheid in het Europees Parlement. ‘Die nieuwe eigen middelen zijn nodig om te voorkomen dat de volgende generatie Europeanen de prijs betaalt voor de terugbetaling van de 750 miljard euro en de interesten, hetzij via extra lasten voor de belastingbetaler hetzij via besparingen in de Europese programma’s’, aldus het Portugese Europarlementslid José Manuel Fernandes, lid van de Europese Volkspartij.

Het Parlement schuift daarom opnieuw een reeks opties naar voren voor een tweede korf met nieuwe inkomsten voor de Europese begroting: de invoering van een financiële transactietaks, een taks op cryptomunten, een accijns op de inkoop van eigen aandelen door bedrijven of de eenzijdige invoering van een digitale heffing als dat dossier binnen de Oeso niet opschiet. Vooral de transactietaks biedt veel mogelijkheden volgens het EP, ook om nieuwe projecten van de EU te financieren.

‘In het jargon worden het nieuwe middelen genoemd, maar het zijn en blijven belastingen’, zegt Van Overtveldt. ‘De belastingdruk in de EU is al veel te hoog. Ze ondermijnen het groeipotentieel en finaal vernietigen ze jobs. Men moet naar de uitgaven kijken.’ Ook bij de lidstaten liggen zulke maatregelen zeer gevoelig. Over de invoering van een financiële transactietaks of beurstaks wordt al jarenlang gediscussieerd.

