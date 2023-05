Leerkrachten Hasseltse sportschool blijven geschorst

De negen leerkrachten van de GO! Next Sportschool in Hasselt blijven preventief geschorst. Dat heeft de raad van bestuur beslist. ‘Puur procedureel’, klinkt het. De leerkrachten zouden racistische berichten hebben verstuurd in een Whatsappgroep.

Voor de officiële communicatie is het nog wachten op een aangetekende brief die de advocaten in hun bus verwachten. De school heeft ondertussen een onderzoekscel aangeduid die zich over de uitlatingen van de leerkrachten moet buigen. De schorsing is ‘puur procedureel’, klinkt het bij de raad van bestuur van de sportschool. ‘Daar valt niets achter te zoeken in verband met een uiteindelijke stellingname van de school.’

Een maand geleden schorste de school negen leerkrachten nadat ze racistische, homofobe en seksistische berichten verstuurd zouden hebben in een besloten Whatsappgroep . In die groep zouden ze collega’s en leerlingen geviseerd hebben. Dinsdag boog de raad van bestuur zich over het lot van de leerkrachten.

Bedoeling is dat het onderzoek nog voor de grote vakantie afgerond wordt. ‘Of dat zal lukken, is een andere vraag’, concludeerde Yves Vannijlen van onderwijsvakbond ACOD.

