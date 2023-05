10 avontuurlijke tips voor Kunstenfestivaldesarts

Op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel voelen podiumliefhebbers zich als een kind in een snoepwinkel. Het volledige programma kan een beetje overweldigend zijn, maar wij gidsen u erdoor met deze tien voorstellingen die nog niet uitverkocht zijn.

Theater Susanne Kennedy & Markus Selg Angela (a strange loop)

We hebben er door covid lang op moeten wachten, maar eindelijk komt de Duitse Susanne Kennedy, één van de meest vernieuwende theaterregisseurs van het moment, naar Brussel. Alleen al voor haar bijzondere visie op acteren moet je gaan kijken. Kennedy laat haar spelers niet spreken, maar hun eigen stem lipsyncen. Klinkt dystopisch? Dat is het allerminst voor Kennedy. Haar totaaltheater is kleurrijk en spiritueel.

Van 11 tot 13 mei in Théatre National.

Susanne Kennedy Foto: Franziska Sinn

Theater Amir Reza Koohestani / Mehr Theatre Group Blind Runner

De Iraanse theatermaker Amir Reza Koohestani is een graag geziene gast op het Kunstenfestival. Zijn poëtische en enigmatische voorstellingen tonen het alledaagse leven in Iran. Blind runner gaat over een koppel dat al hardlopend de oversteek naar Engeland wil maken door de Kanaaltunnel. Tot de vrouw wordt opgepakt en ze alleen nog rondjes kan lopen rond haar gevangenismuur. Het stuk is onder meer geïnspireerd op Niloofar Hamedi, de journaliste die als eerste berichtte over de dood van Mahsa Amini.

Van 16 tot 20 mei in Théatre Les Tanneurs.

Blind runner Foto: Yasi Moradi

Theater Gosia Wdowik She was a friend of someone else

Een vrouw die op een dag in bed blijft liggen in plaats van de straat op te gaan, dat is het opzet van She was a friend of someone else. De Poolse theatermaakster Gosia Wdowik schreef het stuk tegen de achtergrond van de nieuwe abortuswetgeving in haar thuisland, en de drastische inperking van de vrouwenrechten. Hoe blijf je vechten voor iets dat op elk moment weer kan verdwijnen?

Van 20 tot 23 mei in Beursschouwburg.

She was a friend of someone else Foto: Thomas Lenden

Performance Ahilan Ratnamohan Une traduction infidèle

Ahilan Ratnamohan maakt van talen leren een sport. De Australische theatermaker met Sri Lankaanse roots, die al tien jaar in ons land woont, spreekt vloeiend Nederlands, Lets, Duits en een mondje Tamil. Om een echte Belg te worden, dompelt hij zich onder in de Waalse cultuur en brengt hij een performance in het Frans. Impatient de voir le résultat!

Van 23 tot 27 mei in La Balsamine.

Een lesje Frans Foto: Ahilan Ratnamohan

Dans Claire Cunningham Thank You Very Much

Tribute artists, de dubbelgangers van beroemde popsterren, zijn voor de Schotse choreografe Claire Cunningham het ideale opstapje om de mythe van het ideale lichaam te bevragen. Wat zit er toch achter ons dwangmatige verlangen om altijd iemand anders te willen zijn? Met veel humor en een vleugje Elvis Presley zet Cunningham, die door een beperking met krukken optreedt, onze visie op wat ‘normaal’ heet op zijn kop.

Van 25 tot 28 mei in KVS. De voorstelling op 27 mei wordt getolkt in Vlaamse Gebarentaal.

Thank you very much Foto: Sven Hagolani

Dans Alex Baczyński‑Jenkins Untitled (Holding Horizon)

Voorstellingen die zich vermommen als een nachtclub of rave, sinds het einde van de lockdowns zijn ze een trend. In het drie uur durende Untitled (holding horizons) flirt de jonge Pools-Berlijnse choreograaf Alex Baczyński-Jenkins met queer, underground clubbing vibes. Ook de locatie is bijzonder: een verlaten sportzaal in hartje Brussel die binnenkort afgesmeten wordt.

Van 26 tot 29 mei in Omnisportzaal Rad (Radstraat 24).

Queer, underground clubbing vibes Foto: rr

Theater Wichaya Artamat Baan Cult, Muang Cult

Filmisch, hyperrealistisch theater, dat is de stijl van de Thaise regisseur Wichaya Artamat. In zijn nieuwe voorstellingen krijgen we twee appartementen in Bangkok te zien: in de éne praten vrouwen over het einde van hun leven, in het andere onthullen twee tienerjongens hun liefde voor Keanu Reeves en Boeddha. Met satirische humor fileert Artamat de Thaise samenleving waarin religie, de monarchie en het leger alles bepalen.

Van 27 tot 30 mei in de Kaaistudio’s.

Binnenkijken in appartementen in Bangkok Foto: rr

Theater Ça marche Los Figurantes

Maak kennis met dit jonge theatergezelschap uit Barcelona, dat nu voor het eerst buiten Spanje te zien is. Geïnspireerd door 19e-eeuwse sprookjes en poëzie van Goethe dagen ze onze blik op kinderen en kinderlijke onschuld uit. Hoe zit de machtsrelatie tussen kinderen en volwassenen echt in elkaar? Let wel: KNT.

Van 30 mei tot 2 juni in Les Brigittines.

Wolfje wolfje hoe laat is het? Foto: Jordi Soler

Theater Kepler‑452 Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto

In 2021 werden honderden arbeiders in een Italiaanse fabriek op staande voet ontslagen. Theatergroep Kepler-452 bezette samen met hen het pand en puurde uit de vele gesprekken een voorstelling over de impact van je job verliezen en het gemis aan solidariteit in onze samenleving. De arbeiders staan zelf op scène en vertellen hun persoonlijke verhaal.

Van 31 mei tot 3 juni in Théâtre Les Tanneurs.

Arbeiders op de planken Foto: rr

Dans Amanda Piña EXÓTICA

Wie twee jaar geleden Frontera zag van de Mexicaans-Chileense choreografe Amanda Piña weet dat zij garant staat voor meeslepende dansrituelen. In deze séance roept Piña de geest van haar voorouders op: alle dansers en choreografen van kleur die aan het begin van de 20e eeuw in Europa werkten maar wiens naam we niet in de geschiedenisboeken terugvinden. Met het Théâtre Royal des Galeries, een klassieke bonbonnière uit de tijd waarin zwarte artiesten nog als een exotisch curiosum werden opgevoerd, koos Piña alvast voor een spannende locatie.

Van 1 tot 3 juni in Théâtre Royal des Galeries.