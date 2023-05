Grondwaterstanden zijn hoog

Er is veel regen gevallen in april, en dat heeft zijn effect op de grondwaterstanden niet gemist.

In meer dan de helft van de meetplaatsen zijn hoge tot zelfs zeer hoge grondwaterstanden gemeten. Dat is een pak beter dan vorig jaar, toen begin mei in 66 procent van de meetpunten lage tot zeer lage standen genoteerd werden.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toonde zich in een persbericht erg opgetogen over de stand van zaken en greep de gelegenheid aan om het belang van de blue deal nog eens in de verf te zetten. Watertekort werd de voorbije jaren een prangend issue in Vlaanderen, dat historisch weinig regenwater vasthoudt, onder meer door de betonnering van het land. In de strijd tegen het watertekort is het zaak om het regenwater ‘maximaal in de grond te laten infiltreren, zeker in gebieden die zich daar perfect toe lenen’, zegt Demir. Ze wijst erop dat de blue deal volop inzet op natte natuurprojecten, die Vlaanderen helpen wapenen tegen droogte en watertekort.

