De 44-jarige S.D.C. die maandag in Gent is doodgeschoten door de speciale eenheden van de federale politie werd terecht als vuurwapengevaarlijk omschreven. Tijdens een huiszoeking door de politie in 2015 liet hij een spijkerbom ontploffen.

Acht jaar geleden is het ondertussen, maar wie er bij betrokken was, herinnert zich 26 mei 2015 nog alsof het gisteren was. De politie had verschillende tips gekregen over een man uit de Baarsstraat in ...