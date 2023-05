Schrijver wordt regisseur: Dimitri Verhulst draait zijn eerste film

De gevierde schrijver Dimitri Verhulst was occasioneel al spoken word-artiest en zanger. Nu is hij ook regisseur. Hij draait momenteel zijn debuutfilm Waarom Wettelen met Peter Van den Begin in de hoofdrol.

Dimitri Verhulst staat als regisseur op de set van zijn eerste langspeelfilm. Die heet Waarom Wettelen en gaat over de bonte familie van een pas overleden vrouw. In haar wilsbeschikking geeft ze aan dat ze een traditionele begrafenisstoet wil in Wettelen, terwijl niemand van haar nabestaanden iets van die wens – of van dat dorp – wist.

‘Ik heb lang met het verhaal van Waarom Wettelen in mijn hoofd gezeten’, schrijft Verhulst in een persbericht. ‘Uiteindelijk ben ik tot het besef gekomen dat een film de enige manier is om het verteld te krijgen.’ Dat laat hij niet over aan een ervaren filmmaker, hij neemt zelf plaats in de regiestoel. ‘Ik kijk er erg naar uit mijn eigen beeldtaal los te laten op het publiek.’ In tegenstelling tot de films Problemski Hotel, De helaasheid der dingen en Engel, die zich baseerden op een roman of novelle van zijn hand, vertrekt de film waaraan hij werkt rechtstreeks van een scenario. Een scenario van zijn hand, welteverstaan.

Peter Van den Begin speelt de kersverse weduwnaar. Ook Marijke Pinoy, Tom Vermeir, Dominique Van Malder en Zouzou Ben Chikha duiken op. Verhulsts regiedebuut is een coproductie van Czar (het productiehuis van regisseur Koen Mortier) en het Nederlandse Graniet Film (dat gerund wordt door Alex van Warmerdams broer Marc van Warmerdam). Mortier verfilmde met Engel vier jaar geleden zelf Verhulsts novelle Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten, die zijn inspiratie vond in de laatste dagen van wielrenner Frank Vandenbroucke.

Film over Sylvia Kristel geparkeerd

Vlaanderen kent Verhulst als de bekroonde schrijver van succesromans als De helaasheid der dingen en De laatkomer. Maar hij flirtte al langer met de filmwereld. Zo schreef hij het scenario voor de kortfilm Het slachtoffer, die deel uitmaakte van de Eén-reeks Lockdown en door Michaël Roskam werd geregisseerd. Verhulst werkte ook aan een scenario over het leven van actrice Sylvia Kristel. Eerst zou dat een speelfilm worden, dat diezelfde Roskam zou regisseren. Later was sprake van een miniserie. Maar de veranderende tijdgeest deed de twee naar eigen zeggen die plannen parkeren.

Verhulst staat zonder ervaring op de set – veel filmmakers zetten hun eerste stappen met de regie van kortfilms. Maar zijn ploeg is geenszins groen achter de oren. Ook heeft Verhulst het vertrouwen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlandse Film Fonds (NFF), het project komt tot stand met middelen uit beide geldpotten.

Vast staat dat Verhulst nooit terugschrikt voor een nieuwe uitdaging. Recent dook hij op in het jongste album van de Belgische band Too Noisy Fish. Met spoken word én zang, wat die muziek een Tom Waits-dimensie geeft, volgens onze recensent. Verhulst presenteerde ook de VPRO-reeks Made in Europe.

Een releasedatum heeft Waarom Wettelen nog niet. Verwacht wordt dat de film ten vroegste in 2024 in de zalen komt.

