Ahold Delhaize-topman Muller: verkoop winkels is ‘moedig’

Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, prijst het management van Delhaize België om zijn ‘moedige’ beslissing. De stakingen wogen op de winstmarge in Europa.

Muller erkent dat de beslissing om de 128 eigen Delhaize-supermarkten te verkopen aan zelfstandige filiaalhouders ‘op korte termijn disruptief is’. Maar hij is ervan overtuigd dat ‘de maatregelen op lange termijn het succes van onze merken ten goede zullen komen, ten voordele van alle belanghebbenden’.

De opmerking staat in de toelichting bij de financiële resultaten over het eerste kwartaal. Het sociale conflict dat uit de geplande verkoop voortvloeide, had impact op die resultaten. De stakingen in de supermarkten braken begin maart uit. Ondanks het negatieve effect van de stakingen, het kille weer en de ongunstige kalendereffecten kon Ahold Delhaize zijn groepsomzet in de eerste drie maanden wel verhogen met 6,3 procent. Zonder het dollareffect was dat zelfs 9,4 procent. De inflatie speelt daarin uiteraard een rol. In Europa zou de vergelijkbare omzet 7,7 procent hoger geweest zijn zonder de stakingen. In werkelijkheid was dat 7,5 procent. De stakingen hadden dus een marginaal effect op de omzet.

208 banen in het gedrang

De operationele marge in Europa zakte wel aanzienlijk: van 3,5 naar 2,8 procent. Dat kwam door de stakingen en door de hoge energiekosten, meldt het bedrijf. Zonder die factoren zou de marge zijn toegenomen. Als ook de herstructureringskosten voor de verkoop van de Belgische supermarkten in rekening worden gebracht, kwam de marge nog lager uit: op 2,5 procent. De verkoop brengt 280 banen in het Belgische hoofdkantoor in het gedrang.

Staking bij het distributiecentrum in Zellik. Foto: Marc Herremans

Voor de resultaten in de rest van het jaar zullen de stakingen geen noemenswaardige impact hebben, verwacht het bedrijf. De doelstellingen om op groepsniveau een operationele marge van 4,0 procent of meer te halen, blijft behouden. Die doelstelling is in het eerste kwartaal net gehaald: de marge kwam op exact 4,0 procent uit. Een jaar eerder was dat 4,2 procent. Vooral dankzij de sterke prestaties van de Amerikaanse ketens in de groep kon de marge binnen de doelstelling blijven.

Ahold Delhaize boekte in de eerste drie maanden van het jaar 561 miljoen euro nettowinst, 15 miljoen euro meer dan het voorgaande jaar. De operationele winst steeg sterk in de VS, maar daalde aanzienlijk in Europa.

