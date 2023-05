22 vermoorde vrouwen, maar niemand weet wie ze zijn: politie zoekt antwoorden in buurlanden

De Belgische, Nederlandse en Duitse politie lanceren samen met Interpol Operation Identify Me. Het is een internationale campagne om 22 onbekende en vermoorde meisjes en vrouwen alsnog te identificeren. De speurders denken dat de antwoorden op de onopgeloste zaken in de buurlanden te vinden zijn.

Een naakte jonge vrouw tussen 14 en 24 jaar wordt in 2009 gedumpt in het Albertkanaal in het Luikse Visé, gelegen op een steenworp van Nederlands- en Belgisch-Limburg. De dader verzwaart haar lichaam met twee gewichten, maar gelukkig wordt de vrouw toch gevonden, ongeveer één tot vijf weken nadat ze op een gruwelijke manier werd vermoord. Ze is met messteken om het leven gebracht, is atletisch gebouwd, heeft halflang blond of bruin haar, kunstnagels met een bloemenmotief, maar ook een chirurgisch litteken. Haar origine is Oost-Europees. Wanneer de politie op 31 mei 2009 een onderzoek start naar de vondst van het slachtoffer, komen ze snel meer te weten over haar, maar identificatie lukt tot vandaag niet. En de dader werd nooit gevat.

Speurders uit België, Nederland en Duitsland lijsten zo nog 21 gelijkaardige verhalen op. Een verwaarloosd meisje, vermoord en achtergelaten in de Brabantse bossen van Nederland. Een deels verkoold lichaam van een jonge vrouw, verkracht door haar vader en gevonden op een bosweg in het Duitse Altena. Of de lugubere vondst van lichaamsdelen van een vrouw, twee dagen na elkaar, op de Belgisch-Nederlandse grens in het Zwin-natuurgebied. Alle vrouwen delen hetzelfde lot: niemand weet wie ze zijn of waarom ze moesten sterven. De oudste zaak is van 1976, de meest recente uit 2019.

Zeven Belgische dossiers

De campagne werd opgezet in samenwerking met Interpol. Met Operation Identify Me wil de politie alsnog de 22 vrouwen identificeren. De betrokken diensten gaan ervan uit dat de vrouwen afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen.

Voor ons land gaat het om zeven dossiers. Door ze internationaal onder de aandacht te brengen, hoopt de politie nu wel familieleden, vrienden of andere bekenden van de vrouwen te bereiken. Nederland telt negen cases en Duitsland zes.

Wie zijn deze vrouwen? Foto: Interpol

Elke zaak wordt in de mate van het mogelijke gevisualiseerd. Dat gaat van gezichtsreconstructies tot video’s en foto’s van sieraden en kledingstukken die de vrouwen droegen bij hun overlijden. Uiterlijke kenmerken worden in de mate van het mogelijke meegedeeld, van kledingmaten tot hun lengte of gewicht, haarkleur en geschatte leeftijd of opvallende moedervlekken en littekens. Van veel vrouwen beschikt de politie over DNA, waardoor hun identiteit eventueel via vergelijking kan worden vastgesteld. In eerste instantie richt de campagne zich op de identificatie van de slachtoffers, maar de politiediensten hopen dat dit ook kan leiden naar de eventuele daders.

In België ondersteunen Veerle Baetens en Axelle Red de lancering van Operation Identify Me. In Nederland doen Carice Van Houten en zangeres S10 hetzelfde. Ze duiken op in een meertalige, gezamenlijke video, samen met de Duitse bokskampioene Regina Halmich en sportverslaggeefster Katrin Müller-Hohenstein.

Alle Belgische, Duitse en Nederlandse dossiers werden verzameld op de website van Interpol. Denkt u te weten wie een van de vrouwen zou kunnen zijn, geef dan uw informatie zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk door aan de politie. Voor de Belgische dossiers kan dat via opsporingen@police.belgium.eu of 0800/30.300. Informatie doorgeven aan de Duitse of Nederlandse politie kan ook via www.interpol.int/im.

