Trump schuldig aan seksuele aanranding, maar dat hoeft zijn kansen in 2024 niet te schaden

Donald Trump is door een jury in New York schuldig bevonden aan seksuele aanranding en ‘het welbewust en uit haat belasteren van zijn slachtoffer’. Nooit eerder overkwam dit een kandidaat voor het presidentschap van de VS, maar een gevangenisstraf zit er niet in. En het is nog maar de vraag of het vonnis kiezers van gedacht doet veranderen.