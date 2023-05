Brit bekent grote hack bij Twitter in 2020 en vele wegen bij Bpost leiden naar McKinsey

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Bij Bpost leiden vele wegen naar McKinsey

Het managementadviesbureau McKinsey zendt sinds jaar en dag zijn zonen en dochters uit. Ook naar de PS en Bpost. Lees meer

2. Britse hacker bekent inbraak bij Twitter in 2020

Een 23-jarige Britse hacker heeft toegegeven dat hij in juli 2020 betrokken was bij het inbreken in de systemen achter Twitter. Daardoor konden hij en enkele handlangers de controle over meerdere accounts overnemen. Lees meer