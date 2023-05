CNN: ‘Omstreden Republikeins congreslid Santos wordt strafrechtelijk vervolgd’

Amerikaanse federale aanklagers gaan het omstreden Republikeinse congreslid George Santos strafrechtelijk vervolgen. Dat meldt nieuwszender CNN dinsdag (lokale tijd).

Santos heeft toegegeven te hebben gelogen over zijn cv, maar weigert op te stappen. Hij verschijnt mogelijk woensdag al voor een federale rechtbank in New York, waar de aanklacht is ingediend.

CNN kent de inhoud van de aanklacht niet, maar meldt wel dat de FBI en het ministerie van Justitie in New York en Washington hebben gekeken naar mogelijk valse verklaringen in het financiële verslag van Santos’ verkiezingscampagne.

Santos zelf liet weten niet van een vervolging op de hoogte te zijn. ‘Dat is nieuws voor mij’, zei hij toen hij dinsdagavond telefonisch werd gevraagd om een reactie door een verslaggever van persagentschap AP. ‘Je bent de eerste die me hierover belt.’

Begin maart opende de ethiekcommissie van het Amerikaanse Congres een onderzoek naar Santos, die toen al maanden onder vuur lag wegens een aantal leugens die hij tijdens zijn campagne had verteld. Het gaat de commissie om het overtreden van financiële regels en het achterhouden van informatie. Bovendien wordt onderzocht of Santos zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag tegen iemand die voor hem wilde werken.

Santos heeft eerder toegegeven een deel van zijn CV te hebben opgepoetst. Hij beweerde bijvoorbeeld aan twee universiteiten te hebben gestudeerd en voor twee gerenommeerde financiële bedrijven te hebben gewerkt. Dat was allemaal niet waar. Maar de zwaardere beschuldigingen, zoals het overtreden van financiële regels tijdens zijn campagne, ontkent hij.

Lees ook