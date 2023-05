Ex-Fox-presentator Tucker Carlson maakt doorstart op Twitter

De conservatieve nieuwspresentator Tucker Carlson gaat na zijn vertrek bij de Amerikaanse nieuwszender Fox News verder op Twitter. Zijn show verdient een doorstart, laat de 53-jarige Carlson dinsdag weten in een videoboodschap.

In de video benadrukt Tucker het belang van de vrijheid van meningsuiting en zegt hij binnenkort met meer informatie te komen.

Fox maakte vorige maand na zes jaar een einde aan de samenwerking met Carlson. Dat gebeurde nadat het nieuwsbedrijf een rechtszaak van het bedrijf Dominion Votings Systems voor meer dan 700 miljoen euro had afgekocht, na beweringen in Carlsons programma dat stemmentelmachines van Dominion ondeugdelijk waren. Ze zouden zijn misbruikt om de uitslagen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen.

