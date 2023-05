Alle verdachten dodelijke vechtpartij Zaventem op vrije voeten

Er worden geen verdachten meer vastgehouden in het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij tussen groepen ­jongeren, vrijdag aan het station van Zaventem.

Vier personen werden even van hun vrijheid beroofd wegens hun mogelijke betrokkenheid. Een van hen mocht na verhoor beschikken, de anderen werden in verdenking ­gesteld. Hun aanhouding is nu opgeheven. ‘De onderzoeksrechter heeft geoordeeld dat er momenteel niet voldoende ernstige aanwijzingen van schuld zijn’, meldt het parket.

Gisteren bleven 328 leerlingen van de Zavo-school in ­Zaventem thuis, na berichten over mogelijke wraak. Maandag vonden 600 leerlingen het te ­onveilig om naar school te gaan. (cvh, dbg)