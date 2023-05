Vandaag overheersen wolken en in de ochtend valt hier en daar een bui. ­Tegen de middag komen er meer buien opzetten. De zon breekt slechts mondjesmaat door. Bij een matige zuidwestenwind bereikt het kwik slechts een graad of 15. Aan zee wordt het niet meer dan 13 graden.

Vanavond valt hier en daar nog wat regen of een bui. In het zuiden zijn er brede opklaringen, maar in Vlaanderen is het vaak bewolkt. Vannacht wordt het overwegend droog en wisselen wolken af met enkele opklaringen. De minima liggen rond de 10 graden en de wind neemt wat af.