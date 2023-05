Zweden naar finale Songfestival, Nederland uitgeschakeld

In de sterke eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool wisten de topfavorieten, waaronder Zweden en Finland, zich te plaatsen voor de finale. Het Nederlandse zangduo Mia Nicolai & Dion Cooper werd uitgeschakeld.

Zoals verwacht, plaatste Loreen zich zonder problemen voor de finale. Met haar nummer ‘Tattoo’, dat momenteel al erg hoog scoort in de Belgische Ultratop, wist ze de harten te veroveren van de Songfestivalkijkers, net zoals toen ze in 2012 met ‘Euphoria’ de wedstrijd won. Als ze zaterdag weer zegeviert, evenaart Zweden de zeven overwinningen van huidig recordhouder Ierland.

In de finale komt Loreen opnieuw tegenover Finland te staan. Zanger Käärijä stal de show met het energieke ‘Cha Cha Cha’. Daarin klauterde hij in groene vest en met blote bast uit een kist, om samen met vier fluoroze tangodansers te smachten naar een pina colada. Een aanstekelijk nummer dat instant vrolijk maakt.

Alessandra uit Noorwegen. Foto: epa-efe

Ook Noorwegen, het derde Scandinavische land dat hoog genoteerd staat bij de bookmakers, overtuigde met zangeres Alessandra en haar epische nummer ‘Queen of kings’.

Girl power

De twee nummers die het meest expliciet naar de oorlog verwezen, stootten allebei door tot de finale. ‘Mama SC!’, een bonte parodie op machtshebbers à la Poetin van de groep Let 3 uit Kroatië, kon nochtans niet meer verschillen van de eerder sentimentele antioorlogsballade ‘Watergun’ van zanger Remo Forrer uit Zwitserland.

Let 3 uit Kroatië. Foto: reuters

Ook de inzendingen met een uitgesproken feministische boodschap zijn er zaterdag opnieuw bij. Tsjechië bracht met ‘My sister’s crown’ een uitstekende act, waarin identiek geklede vrouwelijke performers met lange vlechten ‘We are not your dolls’ zingen, zowel in het Engels, Tsjechisch, Oekraïens als Bulgaars. Popdiva Noa Kirel uit Israël overtuigde dan weer vooral met de wervelende dansscène aan het einde van haar nummer ‘Unicorn’, waarin feminine rijmt op phenomenal.

Ook de donkere banger uit Servië, het kleurrijke cabaret van Portugal en de etnische trance van Moldavië stootten door naar de finale.

Uitgeschakeld

Het was uitkijken naar de zangprestatie van Nederland, nadat het duo Mia Nicolai en Dion Cooper op enkele Eurovision pre-parties zeer vals had gezongen. Ook nu moesten beide zangers zich hartstikke concentreren op de hoge noten, waardoor er weinig spontane chemie was tussen hen. Hun ‘Burning daylight’ haalde dan ook niet de finale.

Mia Nicolai en Dion Cooper van Nederland. Foto: reuters

De vrolijke saxofonist van Malta, de indierockers van Letland en de U2-in-glitteroutfit van Ierland werden eveneens uitgeschakeld, net als de zingende tweeling van Azerbeidzjan.

Ode aan Oekraïne

Vorig jaar werd het Songfestival gewonnen door de groep Kalush Orchestra en hun nummer ‘Stefania’, maar door de Russische invasie kon Oekraïne deze editie niet organiseren. Toch stond de show in het teken van het land, met optredens van gastartiesten uit Oekraïne en de Oekraïense zangeres Julia Sanina als een van de drie presentatoren, naast zangeres Alesha Dixon en Game of Thrones-actrice Hannah Waddingham.

De Belgische kandidaat Gustaph treedt donderdag aan in de tweede halve finale met zijn nummer ‘Because of you’.

Lees ook