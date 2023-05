Alles te herdoen tussen Real en City dankzij loeier van De Bruyne

Twee wereldgoals, maar geen winnaar in de kraker tussen Real Madrid en Manchester City. Doelpuntenmaker Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois bikkelen volgende week om de finale.

‘El rey y su copa.’ De koning en zijn trofee, zo stond te lezen op een prachtige tifo in het Santiago Bernabeu. In het stadion van Real Madrid heerste voor de clash met Manchester City de sfeer van de grote dagen. Na de Copa del Rey – voor een ploeg als Real een troostprijsje – wachtte nu het échte werk: de Champions League. De lievelingsbeker van de Koninklijke.

Bernabeu had er zin in, maar moest na het eerste halfuur gefrustreerd concluderen dat Real werd weggespeeld door Manchester City. De bezoekers uit Engeland overrompelden de Spaanse bekerwinnaar. Balbezit voor City halfweg de eerste helft: meer dan zeventig procent. Balcontacten voor Karim Benzema: nog geen vier. Gefluit steeg op uit de tribunes.

Goeie saves Courtois

Dat Real na die openingsfase nog niet op achterstand stond, had het te danken aan één man: Thibaut Courtois. Uiteraard. Al na acht minuten werd hij een eerste keer getest door Kevin De Bruyne. Geen probleem. Ook op een schot van Rodri, al iets venijniger, had Courtois een goeie reactie in huis.

Uitstel van executie denk je dan. Bij een normale ploeg. Maar Real is geen normale ploeg. Al helemaal niet in de Champions League. Nadat het spel halfweg de eerste helft even had stilgelegen – na een bodycheck van Rüdiger aan het adres van Gündogan – voetbalde Real zich plots beter in de wedstrijd.

De Spanjaarden putten moed en kwamen bij hun eerste echte kans zelfs op voorsprong. Na een een-tweetje met Modric stak Camavinga het veld over. De Fransman zocht Vinicius Junior aan de rand van de zestien. Die twijfelde niet en knalde voorbij Ederson. Hard, maar niet onhoudbaar – die had Courtois gepakt, als je het ons vraagt. Vinicius was in zijn laatste 22 Champions League-knock-outwedstrijden – met elf goals en elf assists – betrokken bij 22 doelpunten. Laat die Junior maar vallen.

Op slag van rust dreigde de wedstrijd nog even te ontsporen. Aan de achterlijn kwakte Carvajal Grealish onsportief tegen de platen. Na een bescheiden reactie van Grealish ging Carvajal ook nog eens theatraal liggen. Een paar minuten later werd Gündogan door Kroos neer gezaagd ter hoogte van de middenlijn. Tijd om af te koelen.

Het kanon van Kevin

Manchester City ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde er niet in om de wedstrijd opnieuw in handen nemen zoals in het begin van de eerste helft. Integendeel, het was zelfs Real dat halfweg de tweede helft het meeste aanspraak leek te maken op een tweede goal.

En dan was daar, iets voorbij het uur, plots Kevin De Bruyne. Als een duivel uit een doosje. Na een slechte inspeelpass van Camavinga kwam Gündogan in balbezit aan de rand van de zestien. De Duitser legde terug op KDB, die de bal in één tijd in de linkeronderhoek knalde. Niet te pakken voor Courtois. De Bruyne zat tot dan niet geweldig in de wedstrijd, maar bleek wel opnieuw van goudwaarde voor City. Voor KDB was het al zijn elfde doelpunt in de knock-outfase van de Champions League. Geen enkele Citizen doet beter.

Na de wereldgoal van De Bruyne werd er niet meer gescoord. En zo ligt alles nog open voor de terugwedstrijd. Mag Real in Istanboel op zoek naar zijn vijftiende (!) Champions League? Of pakt City eindelijk zijn eerste? Afspraak volgende week woensdag in Manchester.

Kleurt de Milanese derby Belgisch? In de halve finale van woensdag bekampen stadsgenoten AC Milan en Inter mekaar in San Siro. Bij Inter wordt het uitkijken naar de prestaties van Romelu Lukaku, die opnieuw in topvorm lijkt. Of er ook bij Milan Belgen aan de aftrap zullen verschijnen, is afwachten. Saelemaekers, Origi en De Ketelaere (Vranckx staat niet op de Europese lijst) zijn er zelden titularis. Verder is er bij Milan­ ook onzekerheid rond sterkhouder Rafael Leão. (red)

1–136’ Vinicius Jr. 1–0; 67’ De Bruyne 1–1