Vanmorgen liep Jezus Christus voorbij mijn huis. Gelukkig was ik, op het moment dat Jezus Christus passeerde, weer uit mijn raam aan het kijken. Ik kijk achttien uren per dag uit mijn raam, de overige uren kijk ik met gesloten ogen naar wat zich afspeelt in mijn hoofd. Door op die manier te leven, maak ik erg veel dingen mee.

Ik klopte op het raam. Jezus Christus keek naar boven, steeg op en haalde drie emmers onder zijn gewaad vandaan. Ik opende het raam en liet hem binnen. Jezus Christus liep naar de gootsteen, vulde de emmers met water en zei: wij gaan samen dronken worden en naar de koers kijken.

Om me ervan te vergewissen dat dit allemaal echt gebeurde, keek ik af en toe opzij. Jezus Christus dommelde in, onder het gewaad nam ik de contouren van zijn slappe lul waar. Ik vroeg Jezus Christus of het vermoeiend was, ­opstaan uit de dood. Jezus Christus schudde zijn hoofd, schepte een glas wijn uit de emmer en zei: maar om wielrenner te worden was ik niet gedisciplineerd genoeg.

Nadat ik wakker was geworden, keek ik achttien uren uit mijn raam. Velen passeerden, niemand steeg op.