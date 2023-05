Lieven Tavernier roest niet

In de vorige eeuw maakte Lieven Tavernier (75) één album, in de nieuwe eeuw tien, en ze verschijnen steeds sneller. Niet dat zijn boodschap nieuw is, want Tavernier is de man van het kleine, eerlijke lied. Hij haalt dit keer herinneringen op, deelt zijn bezorgdheid over de richting die de wereld uitgaat, en droomt in ‘In Ledeberg’ van een toekomst waarin al zijn ergernissen oplossen in een Nieuwe Zomer. Hij is op zijn best als verteller, gitaar in de hand en wat percussie, Hammond en banjo naast zich, om als een Gentse Dylan te zingen over Isha met de groene sjaal. ‘Alles glijdt als zand weg/ als de wind daarover waait’, klinkt tegelijk strijdbaar, want deze zanger blijft desondanks bezig, met enkele goeie muzikanten, die inkleuren met versiering uit country en folk. Elke song krijgt een passend sfeertje: elegisch in ‘Caroline’, speels in ‘Kleine Julia’, sixties in ‘Lievekaai’ en feestelijk in de cajun-oefening ‘Bal in Gooik’. Wat Tavernier gaande houdt? De liefde, voor mensen en voor de muziek.