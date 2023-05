50 websites volledig door AI geschreven

Kun je een website vullen met nieuws dat (haast) integraal geschreven is door AI? Natuurlijk kan dat. De organisatie NewsGuard spoorde zelfs 49 dergelijke nieuws- en informatiesites op. NewsGuard brengt desinformatie in kaart. De organisatie gebruikte een simpele truc om op zoek te gaan naar websites die door AI zijn geschreven: het speurde via zoekmachines als Google het internet af naar woordcombinaties als ‘as an AI language model’. Dat zinnetje duikt vaak op als een soort foutmelding van AI chatbots: ‘Als een AI-model heb ik geen toegang tot die informatie’, of iets dergelijks. De sites staan vol advertenties en brengen dus voor ­iemand geld in het laatje.