‘Europa kan het zich niet veroorloven Turkije te blijven negeren’

Onder president Recep Tayyip Erdogan kon Europa moeilijke keuzes over Turkije vermijden. Met een sterke oppositie en oorlog in Oekraïne is het plaatje volgens Demir Murat Seyrek, docent aan de Vrije Universiteit Brussel, anders. ‘Turkije wordt ­geopolitiek weer even belangrijk als in de Koude Oorlog.’