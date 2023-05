Donald Trump heeft schrijfster E. Jean Carroll in de jaren 90 seksueel misbruikt en is ook schuldig aan laster door haar als een leugenaar te bestempelen. Dat is het oordeel van de juryleden dinsdag in New York op het proces over verkrachting en laster dat Carroll had aangespannen tegen de voormalige Amerikaanse president. De jury van zes mannen en drie vrouwen kwamen tot een unaniem oordeel.