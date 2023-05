Van Aert bereidt met drie weken hoogtestage zijn Tour voor: ‘Hopen dat er iets magisch ontstaat’

Terwijl Remco Evenepoel en Primoz Roglic mekaar bekampen in de Giro, zijn Wout van Aert en Jonas Vingegaard op de Sierra Nevada aan hun Tourvoorbereiding begonnen.

Benoot, Kruijswijk, Laporte, Van Aert, Van Hooydonck, Vingegaard en nieuwkomers Kelderman en Van Baarle: zij streken maandag in Spanje neer en begonnen daar officieel aan de hoofdmoot van hun voorbereiding op de Tour. ‘Iedereen is er’, zegt sportief manager Merijn Zeeman vanuit Spanje. ‘Alleen Sepp Kuss niet, die zit in de Giro. We kijken later of hij ook de Tour erbij neemt. We hebben momenteel een pool van negen renners en na de Ronde van Zwitserland maken we de balans op. Zoals we in aanloop naar de Giro hebben kunnen merken (de selectie van Jumbo-Visma werd geteisterd door coronagevallen, red.), kan je maar beter met meerdere renners naar die topconditie toegroeien.’

Zonder Roglic

Voor het eerst sinds 2019 maakt Primoz Roglic straks in principe geen deel uit van de Tourselectie van Jumbo-Visma. De Sloveen betwist momenteel de Giro, die andere grote ronde die hij nog niet won. Roglic was vorig jaar nog een belangrijke tactische pion in de Tourzege van Vingegaard, maar Jumbo-Visma houdt vooralsnog geen rekening met Roglic als luxehelper voor de Tour. ‘Als hij in de Giro een klassement kan rijden, is het voor Primoz klaar’, zegt Zeeman. ‘Dan zal hij zijn rust nodig hebben.’ Ook superknecht Jan Tratnik komt na het afzeggen voor de Giro door een knieblessure niet in aanmerking. Hij staat voor een langdurige revalidatie.

Van Aert trapte gisteren zijn hoogtestage af met een trainingsritje van 77,34 km met daarin 2.420 hoogtemeters. ‘Een hoogtestage is bovenal veel uren op de fiets’, zegt Zeeman. ‘We stoppen hier heel veel energie in het bereiken van ons allerbeste niveau in juli. We zullen geleidelijk aan het trainingsritme opdrijven. Iedereen werkt zijn eigen afzonderlijke programma af. De derde week wordt voor alle renners zeker de zwaarste. Dan is iedereen helemaal aangepast aan de hoogte.’

Hoogteprikkel in Tignes

Na drie weken Sierra Nevada werken de renners die naar de Tour trekken in principe nog een rittenkoers van een week af, de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. ‘De renners die de Dauphiné rijden, trekken voor de Tour nog even naar Tignes voor een korte hoogteprikkel.’ Vooralsnog zou dat betekenen dat Vingegaard, Benoot en Laporte nog naar Tignes trekken. Van Aert en onder meer Kelderman staan al – zij het in potlood – op de startlijst van de Ronde van Zwitserland.

De voorbije jaren vloog het Nederlandse team op stage ook wel eens de familie van de renners in, om het hen zo comfortabel mogelijk te maken, maar dat is deze keer niet het geval. ‘We smeden op stage een team dat samen toewerkt naar één hoofddoel en we hopen dat er door heel veel samen te zijn en met mekaar te trainen, iets magisch ontstaat’, besluit Zeeman.

Lees ook