‘Een lelijke leugen. Georges-Louis Bouchez heeft wel zijn eigen valies gedragen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Teamplayer (1)

‘Hij had zelfs iemand mee om z’n valiezen te dragen’, zegt een van de BV’s die samen met Georges-Louis Bouchez (MR) in het VTM-programma Special forceszat aan Dag Allemaal. De MR-voorzitter heeft zichzelf niet al te populair gemaakt tijdens zijn deelname aan het programma. Zo wordt hij door zijn medekandidaten verweten geen ‘teamplayer’ te zijn en zien ze hem vooral als ‘een man die op zijn wenken bediend wil worden’.

John Hendrickx, die verantwoordelijk is voor de mediarelaties van de voorzitter, verdedigt zijn baas. ‘Een lelijke leugen’, tweette hij. ‘Georges-Louis Bouchez heeft z’n eigen valies gedragen en ik de mijne.’

Machine Gun Jos (1)

‘Ik heb jaren geleden lessen moeten volgen om trager te leren praten’, zegt Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) aan Humo. Hij gaat er al enige tijd prat op dat hij daarom ‘Machine Gun Jos’ genoemd zou worden. Zijn welbespraaktheid levert hem alvast vele vergelijkingen op met zijn partijvoorzitter Raoul Hedebouw. Toch zijn er volgens D’Haese een aantal belangrijke verschillen op te merken: ‘Raoul is grappiger en jovialer.’ Misschien dat hij daar ook lessen voor kan volgen?

Teamplayer (2)

Ook het gsm-gebruik van George-Louis Bouchez tijdens Special forces stootte op weerzin bij de andere kandidaten. Zij mochten namelijk geen gsm meenemen, hij wel. Voor Bouchez bleek het moeilijk zonder gsm te overleven, aangezien hij als partijvoorzitter van de MR op de hoogte moet worden gehouden over de actuele politieke situatie. Opnieuw reageert John Hendrickx op de kritiek. ‘Het was zo afgesproken dat ik zijn gsm’s zou bijhouden en beheren en dat ik hem alleen zou briefen als het nodig was.’ De Wetstraat heeft Bouchez gelukkig niet lang moeten missen, want hij besloot tijdens de tweede aflevering zelf uit het programma te stappen.

Machine Gun Jos (2)

In datzelfde interview in Humo liet Jos D’Haese zich ontvallen dat hij vorig jaar een nieuwe fiets van 1.000 euro heeft gekocht, omdat de vorige gestolen was. Maar na twee weken was hij die nieuwe fiets alweer kwijt. Ze stond nochtans recht voor een camera geparkeerd, waardoor een snelle blik op de beelden de verdwijning had kunnen oplossen. Maar de politieagenten reageerden blijkbaar nogal gelaten op het verzoek van D’Haese. ‘Joa meniejer, er wurre 700 velo’s per dag gepikt in ’t stad, ge denkt toch nie dat waij dat allemoal goan onderzuuken’, spot D’Haese met de agenten.