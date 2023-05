Een verloren zoon keert terug

Na de soloplaat van drummer Aaron Frazer is het de beurt aan frontman Durand Jones om het zonder zijn Indications te doen. Jones groeide op in Hillaryville, een onooglijke stee in de schoot van de Mississippi, die na de burgeroorlog werd toegestopt aan ex-slaven. ‘The place you’d most want to live’, noemde zijn grootmoeder de nederzetting. Die paradijselijke status was de plek al snel kwijt, de jonge Jones wilde er zo snel mogelijk weg. Op zijn solotrip blikt de zanger zijn geboortegrond weer in de ogen. In zinderende soulsongs schetst hij hoe het was om er als zwarte, queer man op te groeien. In de ­titelsong drapeert hij zijn stem in laagjes tot hij zijn ­oude kerkkoor evoceert, in het pamflet ‘Someday we’ll all be free’ refereert rapper Skypp aan het drama van Breonna Taylor en George Floyd. Zweepslagen duelleren met een zwierig orgel in ‘I want you’. De stijlenmix clasht soms, maar in Jones’ fabelachtige stem gaan intieme ontboezemingen, rauwe emotie en verbondenheid hand in hand. Knap.